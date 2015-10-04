بالصور .. ألمانية تفوز بلقب ملكة جمال حورية البحر الأحمر‎

شاركت نحو 24 فتاة من مختلف دول العالم أقيمت التصفيات النهائية لمسابقة حورية البحر، وحصلت الألمانية Elli frank على لقب ملكة جمال حورية البحر miss mermaid في مسابقة عالمية شهدها أحد الفنادق الشهيرة جنوب مدينة الغردقة، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية المهتمة بالحدث، حيث أقيمت المسابقة بمشاركة 24 متسابقة من عدة دول مختلفة هي مصر وألمانيا وفرنسا وأستراليا وبلجيكا والتشكيك ولبنان وتيلند وفلبين والمكسيك.

وذلك علي مدى أسبوع كامل، حيث تم تنظيم برنامج تدريبي لجميع المتسابقات خلال تلك الفترة، حيث تم التقاط الصور التذكارية للمتسابقات بملابس عروسة البحر والنزول للغطس والسباحة بملابس عروسة البحر.

وحصلت المتسابقة الألمانية Elli frank على لقب ملكة جمال حورية البحر، و حصلت الأسترالية Michelle steiner على المركز الثاني، و حصلت المتسابقة nicole ockert على المركز الثالث.

> و أكد وحيد التهامي الخبير السياحي أن مثل تلك المسابقات تعد من أكبر المسابقات التى تعمل على تنشيط السياحة على شواطئ البحر الأحمر، مؤكدًا أن تلك الإمكانيات التي تمتلكها مصر على البحر الأحمر تحتاج إلى من يستطيع أن يعرضها للعالم أجمع.