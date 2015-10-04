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«الصحة» تعلن البدء في سحب (DNA) لأهالي المفقودين في حادث “منى”

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«الصحة» تعلن البدء في سحب (DNA) لأهالي المفقودين في حادث “منى” «الصحة» تعلن البدء في سحب (DNA) لأهالي المفقودين في حادث “منى”

ضحايا حادث التدافع في مشعر منى

أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد، عقب عودته مباشرة من زيارته للمملكة العربية ، عن البدء غدًا في سحب عينات «الحامض النووي»(DNA) من أهالي المفقودين الذين لم يتعرف عليهم بحادث مشعر”منى” أثناء أداء مناسك الحج.

ووجه وزير الصحة والسكان، نداءً عاجلاً للمواطنين المصريين من أهالي المفقودين في حادث تدافع الحجاج بمشعر “منى” بالتوجه إلى كل من مستشفيات : معهد ناصر (1351 كورنيش النيل – شبرا – القاهرة)، الشيخ زايد آل نهيان (طريق النصر – الخليفة – القاهرة)، دار السلام العام (987 كورنيش النيل – الملك الصالح – القاهرة)، وذلك بدءًا من غدًا الإثنين 5 أكتوبر 2015.

وناشد وزير الصحة والسكان أهالي المفقودين من حجاج “السياحة” بالتوجه لمستشفى دار السلام العام، وأهالي المفقودين من حجاج الجمعيات والقرعة بالتوجه لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، وأهالي الحجاج من المفقودين من حجاج “الفرادى والأخرى” بالتوجه لمستشفى معهد ناصر.

قال “راضي” إنه قد جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتيسير على أهالي المفقودين عملية سحب العينات لسرعة إرسالها للمملكة العربية السعودية لمطابقتها بالجثامين المجهولة الناتجة عن الحادث هناك، لافتًا إلى أن عملية سحب العينات سوف تجرى بالمجان.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، لتسهيل عملية سحب العينات من أهالي المفقودين، لافتًا إلى ظهور نتيجة العينات في غضون 3 أسابيع تقريبًا.

وناشد “راضي” المواطنين أهالي المفقودين الإلتزام بالتعليمات لتسهيل أخذ العينات وسرعة إرسالها للمملكة العربية السعودية، حيث تضمنت تلك التعليمات، حضور فردين إثنين فقط من أقارب الدرجة الأولى للشخص المفقود كحد أقصى، والمختص بالحضور تحديدًا الأب أو الأم أو الإبن أو الإبنة أو الأخ الشقيق أو الأخت.

كما تضمنت التعليمات الحضور بداية من الساعة التاسعة صباحًا يوم الإثنين 5 أكتوبر وحتى التاسعة مساءً، في السياق ذاته خصصت الوزارة خطين ساخنين مجانيين للإتصال عليهما مجانًا للإستفسار وهما رقم “105″ ورقم ” 137 ” مجانًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساًء أيضا.

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