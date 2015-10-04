بالصور.. محافظ الأقصر يبحث إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي في المحافظة

شارك محمد بدر محافظ الأقصر في الملتقى الإعلامي الأول لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والذي تنظمه كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال بجامعة جنوب الوادي، ويستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير وأساتذة الإعلام.

أكد المحافظ في كلمته خلال الملتقى أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في تنمية المجتمعات لافتًا إلى ضرورة تكثيف دوره في توعية المواطنين وإبراز الجوانب الإيجابية بجانب مهمته في كشف الحقائق والنقد والتقييم .

ولفت المحافظ إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي لإنشاء فرع للجامعة بالأقصر يكون نواة لإنشاء جامعة الأقصر مستقبلاً مشيدًا بجهود المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس وزراء مصر السابق واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق وما بذلوه من في سبيل الموافقة علي إنشاء 8 كليات بالأقصر.

وخلال افتتاح الملتقى كرمت كلاً من جامعة القاهرة وجامعة جنوب الوادي محمد بدر محافظ الأقصر، حيث تم منحه درع الجامعة كونه خريج كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تم منحه درع جامعة جنوب الوادي لمشاركته في الفاعليات وتعاونه مع الجامعة لتطوير فرعها بالأقصر.

و أختتمت فاعليات افتتاح الملتقي بإفتتاح معرض للصور الفوتوغرافية بكلية الإعلام بجنوب الوادي بمشاركة مجموعة من المصورين والطلاب خريجين الجامعات المصرية.

شهد حفل افتتاح الملتقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أبو الفضل بدران أمين المجلس الأعلي للثقافة والدكتور أحمد النجار رئيس مجلس ادارة الأهرام والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي والدكتور حسام الدين مصطفى مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ونخبة من الفنانين والإعلاميين و أساتذة الجامعات وطلاب الإعلام بمختلف الجامعات المصرية.