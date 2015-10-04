بالصور..ارتفاع حدة المنافسة بين المشاركين تُثير حيرة الحكام في “the Voice “

ارتفعت حدة المنافسة بين المشتركين، سعياً للتأهل إلى مرحلة التحدي، وأصابت العدوى النجوم- المدربين الأربعة الذين بين المزاح والجد، حاول كل منهم استمالة الأصوات الجيدة، وإقناعها بأن الوصول إلى اللقب يضمنه فقط الانضمام إلى فريقه ضمن مرحلة “الصوت وبس” (Blind Auditions) في ثاني حلقات الموسم الثالث من البرنامج العالمي “the Voice” المذاع على قناة ‏”MBC مصر”.

كانت المواهب تعيش لحظات من التوتر، الذي سرعان ما تبدد فور الانتقال إلى مرحلة التحدي القادمة، لتبدأ عندئذٍ الحيرة في اختيار المشتركين للمدرب الذي سينضمون إلى فريقه.

وبدأت الحلقة مع عبد المجيد ابراهيم (32 عاماً) من السعودية، الذي يأتي من عالم الهندسة طارقاً باب الفن، مغنياً “فقدتك” لحسين الجسمي. وحتى لحظة انضمامه إلى البرنامج، لم يتمكن الشاب من إقناع والده بأنه مشروع فنان، ويؤكد بأن لديه حلماً وسيحارب من أجل الوصول إليه. استدارت شيرين بكرسيها، تبعها صابر، وبعدما أنهى الغناء علق عاصي بأنه نادم لأنه لم يستدر بكرسيه، وقد تمكنت شيرين من ضم عبد المجيد إلى فريقها.

وغنى جورج من خلف الستارة الشاب العراقي الذي يعيش في كندا “Roxanne” لـ Sting، فاستدار صابر وشيرين بكرسيهما، وحاول صابر اكتشاف الصوت الذي يغني من وراء الستار بنفسه، فتقدم ليرفعه قليلاً بما يتيح له رؤية المشترك، وقال له أن صوتك “عالمي”، مثنياً على ثقته بنفسه، بينما قالت شيرين أن “الملفت فيك بأنك لا تخطئ وأداءك سليم”. وقد اختار المشترك الانضمام إلى “فريق صابر”.

> وأطلت بعدها ولاء الجندي من لبنان، التي دخلت مع عودها إلى المسرح، وأدت أغنية “مضناك” لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وللمرة الثالثة أيضاً، استدار لها صابر وشيرين فقط، وقال صابر أن المشتركة تغني وتعزف بامتياز، وقالت شيرين أنها تتميز بالوقار والرصانة، واختارت “فريق صابر”.

ومن مصر، أطلّ أحمد ناصر، فغنى “كل ده كان ليه” لمحمد عبد الوهاب فأقنع المدربين بأدائه المتقن. وبعد حيرة في الاختيار استقر أحمد على الانضمام إلى “فريق كاظم”.

كما أطل أمجد شاكر من السودان ليغني “Feeling Good” لـنينا سايمون. فاستدار له كاظم وحده بكرسيه مبدياً إعجابه بصوته وأدائه دوناً عن بقية المدربين، فانضم الشاب الانضمام إلى “فريق كاظم”.

أما ختام الحلقة، فكانت مع كريستين سعيد، اللبنانية التي تعيش في أميركا، والتي غنت “Fallin” لـ أليشيا كيز، وواكبت الغناء بالعزف على البيانو. وقد استدار لها المدربون الأربعة، وأثنوا على موهبتها الاستثنائية، فاختارت الانضمام إلى “فريق كاظم”.