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الأمم المتحدة تدين أحداث العنف فى القدس

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الأمم المتحدة تدين أحداث العنف فى القدس الأمم المتحدة تدين أحداث العنف فى القدس
أدان بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة أحداث العنف فى مدينة القدس التى أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وفى بيان للأمم المتحدة نشر اليوم الأحد فى نيويورك، أعرب بان الأمين العام عن قلقه من أن تكون هذه الأحداث مقدمات "لانحراف خطير نحو التصعيد" لافتا إلى أن ما يزعجه هو أن جماعات فلسطينية مقاتلة أشادت بالهجمات القاتلة.

ودعا بان كل الأطراف المعنية إلى إدانة العنف والحفاظ على الهدوء للحيلولة دون حدوث المزيد من التصعيد.

كان رجل طعن ليلة السبت - الأحد الماضية فتى إسرائيلي 15 عاما فأصابه وأطلقت قوات الشرطة النار على المهاجم فقتلته، وسبق ذلك بساعات قليلة قيام فلسطينى فى القدس بطعن إسرائيليين اثنين بسكين فأحدث بهما إصابات قاتلة، وبدورها أطلقت الشرطة النار على المهاجم فقتلته.
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