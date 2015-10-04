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البابا تواضروس عن ترشح أقباط على قوائم "النور": ليس لديهم مصداقية

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البابا تواضروس عن ترشح أقباط على قوائم "النور": ليس لديهم مصداقية البابا تواضروس عن ترشح أقباط على قوائم "النور": ليس لديهم مصداقية
قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المعيار الرئيسى فى الانتخابات البرلمانية هو كفاءة الإنسان المرشح، أو القائمة المرشحة وتابع:" أرجو أن يكون هذا الأمر واسع الانتشار عشان نعرف نبنى بلدنا صح"، مستطرداً :"احنا بنركز على تشجيع كل مصرى مسلم أو مسيحى أن يشارك فى الانتخابات.. صوتك أمانة وقوة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، تعليقاً على ترشح أقباط على قوائم حزب النور :"الواحد ميقدرش يعيش بفكرين، واللى يعيش بفكرين غير صادق مع نفسه"، لافتاً إلى أن الأقباط المرشحين على قوائم حزب النور أشخاص متقلقلين وليس لديهم أى مصداقية أمام الأخرين سواء المسلمين أو الأقباط، و"كل واحد حر فى فكره ورأيه".

وتابع البابا تواضروس، أن هناك مثل مصرى قديم يقول :"خالف تُعرف"، وترشحهم :"لا يستقيم".

وعن قانون الأحوال الشخصية، قال البابا تواضروس أن القانون تم دراسته بكل مواده، ولم يتبق إلا مادتين يتم المناقشة فيهم وسيتم استكمال مناقشاته فى نوفمبر، والزواج المدنى غير مقبول.

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