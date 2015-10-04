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أسباب شخصية تدفع آسيوي لطعن امرأة في الأمارات

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أسباب شخصية تدفع آسيوي لطعن امرأة في الأمارات أسباب شخصية تدفع آسيوي لطعن امرأة في الأمارات

سلاح ابيض ملطخ بالدماء

تمكنت شرطة إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع شرطة أبوظبي من إلقاء القبض على آسيوي؛ لشروعة في قتل امرأة في أحد منازل رأس الخيمة في غضون أقل من 5 ساعات على تلقي البلاغ.

وانتقلت جميع الجهات المختصة بشرطة رأس الخيمة لمكان الحادثة، وجرى نقل المصابة إلى إحدى مستشفيات الإمارة لتلقي العلاج اللازم، في حين جرى تشكيل فريق عمل وتكثيف الجهود سعياً للوصول إلى مرتكب الجريمة، وبحسب وكالة «الأنباء الفرنسية»  أسفرت هذه الجهود عن التوصل للمشتبه به وهو آسيوي الجنسية يبالغ من العمر 33 عامًا، وكان موجودًا في إمارة أبوظبي.

وأشار العميد عبدالله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة إلى أنه خلال أخذ المعلومات المبدئية من المتهم وبمواجهته بجريمته، اعترف بالواقعة وبمحاولته قتل امرأة من الجنسية الآسيوية تبلغ من العمر 25 عامًا لأسباب شخصية بينهما، وبعد طعنه لها بواسطة سلاح أبيض فر هاربا من المكان متوجها لأحد أصدقائه بأبوظبي في محاولة منه للهروب خارج الدولة، و”لكن كانت أجهزة الشرطة سباقة في الوصول إليه قبل الفرار من جريمته”.

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