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عزل حاجّة مصرية بسبب اشتباه «كورونا» ونقل لبناني للمستشفى للعلاج

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عزل حاجّة مصرية بسبب اشتباه «كورونا» ونقل لبناني للمستشفى للعلاج عزل حاجّة مصرية بسبب اشتباه «كورونا» ونقل لبناني للمستشفى للعلاج

عزلت سلطات «الحجر الصحي» بمطار القاهرة الدولي؛ حاجًة مصريًة بمستشفى الحميات بالعباسية عقب عودتها من للاشتباه في إصابتها بفيروس “كورونا” لارتفاع درجة حرارتها،  كما قامت السلطات بنقل مسن لبناني الجنسية إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار لإصابته بجروح نتيجة سقوطه من سلم الأتوبيس داخل أرض المهبط.

صرحت مصادر طبية بالمطار، انه أثناء إجراء الفحص الطبي على ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، اكتشف أطباء الحجر الصحي ارتفاع درجة حرارة راكبة تدعى “هانم .م.م” 58 عامًا، وجرى نقلها بسيارة إسعاف لمستشفى الحميات بالعباسية للاشتباه في إصابته بفيروس “كورونا” للملاحظة الطبية وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس.

وقامت سلطات الحجر الصحي بنقل مسن لبناني الجنسية “86عامًا” إلي  إحدى المستشفيات القريبة من المطار لإصابته بجروح وعمل الإسعافات الأولية له.

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