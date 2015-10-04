نجل مرشح بندر المنيا يلحق بوالده متأثرًا بإصابته قبل وصوله المستشفى

لفظ نجل مرشح مجلس النواب عن دائرة بندر المنيا، محمود خلف الله مهني عضو مجلس شعب السابق في دورة 2010، على أثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام محافظة الجيزة، ليحلق بوالده الذي أودى الحادث بحياته في الحال.

وكانت سلطات الأمن بالمنيا، تلقت إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع محمود خلف الله مهني عضو مجلس شعب سابق في دورة 2010، وهو مدير عام بإدارة المنيا التعليمية سابقًا، وكان من ضمن المرشحين لإنتخابات مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطي في دورة 2015، وعقب ذلك وردت إشارة بوفاة نجل المرشح ويدعي مهني متاثرًا بإصابته في نفس الحادث وذلك أثناء نقله إلي أحد المستشفيات العامة.