أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نجل مرشح بندر المنيا يلحق بوالده متأثرًا بإصابته قبل وصوله المستشفى

Google+ Print
نجل مرشح بندر المنيا يلحق بوالده متأثرًا بإصابته قبل وصوله المستشفى نجل مرشح بندر المنيا يلحق بوالده متأثرًا بإصابته قبل وصوله المستشفى

لفظ نجل مرشح مجلس النواب عن دائرة بندر المنيا، محمود خلف الله مهني عضو مجلس شعب السابق في دورة 2010، على أثر  حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام محافظة الجيزة، ليحلق بوالده الذي أودى الحادث بحياته في الحال.

وكانت سلطات الأمن بالمنيا، تلقت إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع محمود خلف الله مهني عضو مجلس شعب سابق في دورة 2010، وهو مدير عام بإدارة المنيا التعليمية سابقًا، وكان من ضمن المرشحين لإنتخابات مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطي في دورة 2015، وعقب ذلك وردت إشارة بوفاة نجل المرشح ويدعي مهني متاثرًا بإصابته في نفس الحادث وذلك أثناء نقله إلي أحد المستشفيات العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا