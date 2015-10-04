أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الثقافة: مصر تحترم الحرية ونعانى نقص الخيال

Google+ Print
وزير الثقافة: مصر تحترم الحرية ونعانى نقص الخيال وزير الثقافة: مصر تحترم الحرية ونعانى نقص الخيال
أكد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، أن مسارح وزارة الثقافة والجامعات مزدحمة دائمًا لأن المسرح يحتاج حرية ومصر وطن يحترم الحرية.

وأضاف وزير الثقافة فى حفل ختام مهرجان آفاق مسرحية بوزارة الشباب،: نحن فى بلد لا يعانى نقص الإمكانيات بل نقص الخيال بدليل نجاح مهرجان آفاق مسرحية الذى كان مجرد فكرة وقف وراءها الفنان محمد صبحى
>وتابع : انطلق المهرجان فى لحظة حالكة ومظلمة فى عمر واستمر فى عصر الاخوان ونجح فى أخذ مصر من الظلام إلى النور

وكرم النمنم عدد من الفنانين والشخصيات العامة، بينهم الأنبا موسى اسقف الشباب، والفنانين بهيج اسماعيل والمنتصر بالله ومحمد عنانى وسمير العصفورى بحضور وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»