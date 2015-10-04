وزير الثقافة: مصر تحترم الحرية ونعانى نقص الخيال

أكد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، أن مسارح وزارة الثقافة والجامعات مزدحمة دائمًا لأن المسرح يحتاج حرية ومصر وطن يحترم الحرية.

وأضاف وزير الثقافة فى حفل ختام مهرجان آفاق مسرحية بوزارة الشباب،: نحن فى بلد لا يعانى نقص الإمكانيات بل نقص الخيال بدليل نجاح مهرجان آفاق مسرحية الذى كان مجرد فكرة وقف وراءها الفنان محمد صبحى

>وتابع : انطلق المهرجان فى لحظة حالكة ومظلمة فى عمر مصر واستمر فى عصر الاخوان ونجح فى أخذ مصر من الظلام إلى النور

وكرم النمنم عدد من الفنانين والشخصيات العامة، بينهم الأنبا موسى اسقف الشباب، والفنانين بهيج اسماعيل والمنتصر بالله ومحمد عنانى وسمير العصفورى بحضور وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم

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