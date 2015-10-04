وزير الصحة: عدم إثبات أى شخص مصاب بـ"كورونا" والاشتباه فقط فى 14 حالة

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إنه لم يثبت لدى المسئولين حتى الآن أى إصابة بفيروس "كورونا" وأنه تم الاشتباه فى 14حالة فقط من خلال الفحص الدورى، بحيث يقيس الطبيب المسئول حرارة الحجاج يفحصهم بشكل كامل، مؤكدا نقل أى حالة يشتبه فيها للحجر الصحى.

وأضاف وزير الصحة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لإعلان تفاصيل سحب عينات الحمض النووى DNA لأهالى المفقودين والمتوفين بالسعودية، أن الاشتباه فى الـ14 حالة كان بسبب ارتفاع درجة حراراتهم أو سعال أو مع أى عرض من أعراض أنفلونزا الخنازير والأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة، أن 9 حالات من بين الـ14 الذين تم الاشتباه فيهم تبين سلبيتها و5 منها تحت الملاحظة بمعرفة وزارة الصحة، قائلا: "من خلال المسح لم يظهر لنا أى آثار من الكورونا عندهم سخونية وأعراض أخرى ولسه نتيجة عيناتهم لم تظهر".