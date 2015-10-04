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وزير الصحة: ضربة شمس وراء فقدان ذاكرة بعض الحجاج

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قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن بعض الحجاج أصيبوا بفقدان مؤقت للذاكرة خلال الحج بسبب تعرضهم لـ "ضربة شمس".

اليوم السابع -10 -2015

وأضاف وزير الصحة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لإعلان تفاصيل سحب عينات حمض DNA لأهالى المفقودين والمتوفين بالسعودية، أنه عندما ذهب للملكة العربية كان بتوجيه من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للاطمئنان على الحالة العامة للحجاج هناك.

اليوم السابع -10 -2015

وتابع وزير الصحة، :السلطات السعودية ترسل تقريرا رسميا للبعثة المصرية لم ينقطع حول الوفيات والمفقودين، قائلا: "الأمور سارت على ما يرام واجتمعنا يوم الجمعة وأرسلنا البيانات لوزير الأوقاف الذى أذاعها الجمعة الماضى".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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