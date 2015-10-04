وزير الصحة: ضربة شمس وراء فقدان ذاكرة بعض الحجاج

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن بعض الحجاج أصيبوا بفقدان مؤقت للذاكرة خلال الحج بسبب تعرضهم لـ "ضربة شمس".

وأضاف وزير الصحة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لإعلان تفاصيل سحب عينات حمض DNA لأهالى المفقودين والمتوفين بالسعودية، أنه عندما ذهب للملكة العربية السعودية كان بتوجيه من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للاطمئنان على الحالة العامة للحجاج هناك.

وتابع وزير الصحة، :السلطات السعودية ترسل تقريرا رسميا للبعثة المصرية لم ينقطع حول الوفيات والمفقودين، قائلا: "الأمور سارت على ما يرام واجتمعنا يوم الجمعة وأرسلنا البيانات لوزير الأوقاف الذى أذاعها الجمعة الماضى".



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