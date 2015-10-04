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ننشر صورة استمارة سحب عينة الـ"DNA" لأهالى المفقودين والمتوفين بالحج

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ننشر صورة استمارة سحب عينة الـ"DNA" لأهالى المفقودين والمتوفين بالحج ننشر صورة استمارة سحب عينة الـ"DNA" لأهالى المفقودين والمتوفين بالحج
ينشر "اليوم السابع"، صورة لاستمارة سحب عينة الحمض النووى (DNA) التى أعلنت عنها وزارة الصحة منذ قليل، لأهالى المفقودين بالحج.

ومن المقرر سحب عينات الـDNA بمستشفيات الشيخ زايد آل نهيان، ودار السلام، ومعهد ناصر، تمهيدًا لإرسال العينات للملكة العربية ، لمطابقتها بالتى تحصلت عليها من المتوفين بمشرحة "معيصم".

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفى له إن أهالى المفقودين، عليهم ملئ الاستمارة بعد التحصل عليها من المستشفيات المذكورة بدءًا من صباح غد الاثنين.


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