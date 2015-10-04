وزير الصحة:السعودية سحبت الـDNA من ظفر المتوفين والنتيجة بعد 10 أيام

قال الدكتور أحمد عماد راضى، وزير الصحة والسكان، إن السلطات السعودية أخذت بصمة يد من كل المتوفين التى لم تعد مفيدة مع تحلل الجسد ولم تظل دقيقة، ولذلك فإنهم أخذوا عينة DNA من أظفر المتوفى لأنها تعطى بيانات أكيدة عن المتوفى وتظهر نتيجتها بعد 14 يوما من تاريخ الحصول على العينة، مؤكدا أن أمام مسئولى الصحة بالسعودية من 7 – 10 أيام لظهور نتيجة الحمض النووى.

وفى بيان عن زيارته للملكة العربية السعودية بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قال وزير الصحة "تم تكليفى من رئيس الوزراء بالزيارة ووصلت فى السادسة مساء والتقيت بالقنصل العام السفير عادل الألفى فى المطار وهدفت الزيارة للاطلاع على حالات المصابين فى حادث التدافع فى منى والحادث الآخر حادث الرافعة وبعض المصابين الآخرين بالحج".

وأضاف الدكتور أحمد عماد راضى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لإعلان تفاصيل سحب عينات حمض DNA لأهالى المفقودين والمتوفين بالسعودية: "المصابون موزعون على المستشفيات، ذهبت أول مستشفى مع القنصل لمستشفى الحرس الوطنى ووجدت هناك 5 حالات من المصريين بحالات مختلفة بعضهم كان فى مرحلة الاستشفاء وحالة واحدة ما زالت فى غيبوبة تامة، وأوصلت رسالة محددة لهم وذويهم كدولة نكفل لهم العودة فى أى لحظة بتكلفة كاملة بالتعامل مع القنصلية فى مصر، وحالة منهم طلبت العودة واتحجزلها على مصر للطيران فى درجة أولى على سرير ممتد وتصل القاهرة غدا".

وتابع وزير الصحة "توجهت إلى وزير الصحة السعودى، وقابلنى فى جدة فى مقره وكان هناك حفاوة وإيجابية شديدة كان لنا بعض المطالب، أننا نريد تقارير رسمية من وزارة الصحة بالمفقودين والوفيات بصفة دورية، وحصرا للمفقودين قبل الزيارة والوفيات، حيث إن هذه البيانات كانت تأتى من خلال مجهودات البعثات المصرية الرسمية الداخلية والسياحة والتضامن والصحة، ولم تكن تأتى بتقارير رسمية من السعودية والآن كل يوم تقرير رسمى من ملفاتهم".

وأشار الوزير "وافق وزير الصحة السعودى على هذه المطالب وكان أول تقرير صبيحة اليوم التالى، وسمحت لنا بالدخول إلى مشرحة معيصم فى مكة ولم يكن يسمح لأى وفد رسمى بدخول المشرحة، وطالبت استثناء البعثة المصرية ويسمح للوفود المصرية الرسمية لمتابعة حالات الوفاة والمفقودين ووزير الصحة وافق ودخلنا المشرحة تانى يوم، وتوجهت أنا والوزير إلى مستشفى شرق جدة فى نفس اليوم، ورأينا حالتين من المصريين ووصلتلهم نفس الرسالة بتاعت تحمل كافة الرعاية، وأنوه بمدى جدية الصحة ودقة التعامل الطبى مع كل المصابين المصريين".

وأشار وزير الصحة "أكملت زياراتى للمصابين بدأت بمستشفى النور فى مكة 5 مصابين وزرتهم واطلعت على الحالة الصحية لهم والعمليات كانت رائعة، وقابلت إخواتنا المصريين من الأطباء هناك يقومون بدور كبير وذهبت لمستشفى الفيصل فى مكة ووجدت حالتين من المصريين هناك واحدة فى غيبوبة تامة، والثانية بدأت تتماثل للشفاء، وبلغنى وأنا فى الطريق إلى مشرحة معيصم أن السفير الصينى ذهب للمشرحة ومنه من الدخول، وفتحت لنا مشرحة المعيصم لأول مرة لأول وفد وهو البعثة المصرية ودخلنا المشرحة وسمحوا للفضائية المصرية بالتصوير داخل المشرحة".

وقال الدكتور أحمد عماد راضى "طلبت أن أهالى المفقودين يدخلوا معنا ودخلوا المشرحة لأن هناك صورا للمفقودين والمتوفين، وصورا لبعض المرضى فى مستشفيات السعودية على شاشات وطلبت الاطلاع على كيفية متابعة الحالات ومعالجة الأحداث وكل واحد متوفى تم تصويره من قبل السلطات السعودية، وعرض هذه الصورة فى مشرحة معيصم".

- تفاصيل سحب عينات الـ DNA من أهالى المفقودين بالحج