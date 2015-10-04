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بالفيديو.. إسرائيليون يسخرون من موشيه ديان: سقط فى أسر المصريين ولا يدرى

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بالفيديو.. إسرائيليون يسخرون من موشيه ديان: سقط فى أسر المصريين ولا يدرى بالفيديو.. إسرائيليون يسخرون من موشيه ديان: سقط فى أسر المصريين ولا يدرى
تداول مجموعة من النشطاء الإسرائيليين على موقع"يوتيوب" مقطع يتم فيه السخرية من وزير الدفاع الإسرائيلى الاسبق فى حرب أكتوبر موشية ديان، حيث قام ممثل إسرائيلى ساخر بارتداء قطعة جلد سوداء على عينه اليسرى فى إشارة إلى ديان".

ويقول دبان فى مقطع الفيديو " حرب أى حرب ..أن فرص اندلاعها بعيدة جدا وأن المصريين لا يستطيعون مهاجمة الجيش الإسرائيلى فى سيناء وخاصة هذا اليوم يوم عيد الغفران ".

وبعد انتهاء حديثه يظهر الجيش المصرى خلف ديان ويبدو وكأنه وقع فى اسر الجيش المصرى ، وكادوا ان يصلوا إسرائيل فى حين أن ديان لا يشعر بذلك ، ويستمر قائلا: لا يستطيعون الهجوم علينا الحرب بعيدة.
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مصر 365

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