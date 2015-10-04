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وزارة العمل الأردنية: شعبنا مستاء من حادث الاعتداء على مصرى

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وزارة العمل الأردنية: شعبنا مستاء من حادث الاعتداء على مصرى وزارة العمل الأردنية: شعبنا مستاء من حادث الاعتداء على مصرى
أكد حمادة أبو نجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية، الاهتمام الكامل – الشعبى والرسمى – براحة المواطنين المصريين فى الأردن، وهو ما عبر به المواطنون بالمملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفًا أن هناك توجها شعبيا ورسميا يرفض أى أداء فردى لا يعبر عن ثقافة الشعب الأردنى.

وذكر أبو نجمة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن قوانين وزارة العمل تتعلق بالعلاقات العمالية بين العامل وصاحب العمل، وهناك جهات قضائية والادعاء العام، تتعامل فى مثل حالة الاعتداء الذى تم من مواطن عادى وأشخاص بينهم نائب برلماني، موضحًا أن هناك شكوى مقدمة من المواطن المصرى ضد الاعتداء وهناك إجراءات للمتابعة.

وأشار أمين عام وزارة العمل الأردنية، إلى أن النائب البرلمانى ليس محصنًا تحصيناً كاملاً وإذا خالف القوانين فهناك إجراءات قانونية لذلك، مؤكداً أن الشعب الأردنى مستاء من الحادث، ويرفضه تمامًا.

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