"المهندسين" بالإسكندرية تؤكد ملكيتها لأرض نادى الشاطئ منذ 25 عاماً

أصدرت نقابة المهندسين بالإسكندرية بياناً توضح فيه أن ناديها الكائن بمنطقة ساباباشا هوملكية خاصة لها وهو قائم بمنشآته فى المكان نفسه منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً وبشهادة كافة سكان الإسكندرية.

وأضاف البيان: "تؤكد النقابة أنها فى صف أن يكون لكل نقابة ناديها الخاص، بل وسبق وأن أعلنت نقابة المهندسين أنها على استعداد لتقديم كافة الخدمات الهندسية لنقابة الصيادلة وغيرها من النقابات حال حصولهم على مكان يصلح لإقمة نادى خاص، وهو ماكان محور الحوار مع محافظ الإسكندرية الذى وعد بحل المشكلة جذرياً".

واستطرد البيان: "أن نقابة المهندسين تهيب بأعضاء نقابة الصيادلة بالإسكندرية أن يتمسكوا بالحل الذى تم الاتفاق عليه مع المحافظ وأن يثقوا فى نقابة المهندسين تدعم حقهم فى الحصول على أرض مناسبة لإقامة نادى بالإسكندرية".

يذكر أن نقابة الصيادلة نظمت مؤتمراً لأعضائها ووقفة احتجاجية لصدور حكم قضائى يفيد بأحقيتها فى نادى الشاطىء وهو جزء من المبنى الاجتماعى لنادى المهندسين حاليا بمنطقة سابا باشا