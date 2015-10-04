محافظ دمياط: لابد لنا من تطوير أدوات التواصل مع المواطن

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى بيان: لابد من تحديث أدواتنا وتطوير آليات التواصل مع المواطن وبعضنا البعض بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وهذا هو الدافع لافتتاح 5 مراكز تكنولوجية لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق دمياط بهدف إنجاز الخدمات بعيدا عن زحام الطوابير والروتين وتوفيرا للنفقات وضرب الفساد الادارى بتعامل المواطن من خلال الشباك الواحد المميكن.

وكان المحافظ افتتح مع وزراة التخطيط 5 مراكز تكنولوجية لميكنة خدمات المواطنين بمدن ( دمياط .. الزرقا.. فارسكور.. كفر البطيخ.. رأس البر" إضافة إلي افتتاح مركز الكترونى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وهى عبارة عن بوابة الكترونية لتقديم كافة الخدمات الحكومية من خلال الشباك الواحد.

وأشار المحافظ خلال البيان إلى أن المحافظة جاهزة لتشغيل المشروع حيث بلغت نسبة تجهيز المبانى 100% مؤكدا ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطن بصرف النظر عن تبعيتها حيث يصبح المواطن غير معنى بالإجراءات الروتينية.