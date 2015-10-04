بالصور.. محافظ الأقصر يشارك فى ملتقى كليات الإعلام بقنا

شارك محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأحد، فى الملتقى الإعلامى الأول لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالجامعات الأخرى والذى تنظمه كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى ويستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير وأساتذة الإعلام.

وأكد المحافظ فى كلمته خلال الملتقى أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام فى تنمية المجتمعات لافتًا إلى ضرورة تكثيف دوره فى توعية المواطنين وإبراز الجوانب الإيجابية بجانب مهمته فى كشف الحقائق والنقد والتقييم .

ولفت المحافظ إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى لإنشاء فرع للجامعة بالأقصر يكون نواة لإنشاء جامعة الاقصر مستقبلاً مشيدًا بجهود المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس وزراء مصر السابق واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق وما بذلوه فى سبيل الموافقه على إنشاء 8 كليات بالأقصر .

وخلال افتتاح الملتقى كرمت كلاً من جامعة القاهرة وجامعة جنوب الوادى محمد بدر محافظ الأقصر حيث تم منحه درع الجامعة كونه خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كما تم منحه درع جامعة جنوب الوادى لمشاركته فى الفعاليات وتعاونه مع الجامعة لتطوير فرعها بالأقصر .

واختتمت فعاليات افتتاح الملتقى بافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية بكلية الإعلام بجنوب الوادى بمشاركة مجموعة من المصورين والطلاب خريجين الجامعات المصرية، وشهد حفل افتتاح الملتقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور أبو الفضل بدران أمين المجلس الإعلى للثقافة والدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادى والدكتور حسام الدين مصطفى مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ونخبة من الفنانين والإعلاميين وأساتذة الجامعات وطلاب الإعلام بمختلف الجامعات المصرية .



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