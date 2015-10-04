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بالصور.. نائبة محافظ البحيرة تتفقد صيانة المدارس

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بالصور.. نائبة محافظ البحيرة تتفقد صيانة المدارس بالصور.. نائبة محافظ البحيرة تتفقد صيانة المدارس
تفقدت المهندسة نادية عبده، نائبة محافظ البحيرة، اليوم، صيانة وترميم مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بدمنهور الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية بمليون و54 ألف جنيه والمقرر الانتهاء منها خلال شهر ووجهت بسرعة الانتهاء من الترميم بالجودة والمواصفات المطلوبة وتذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات أولاً بأول.

رافق نائبة المحافظ خلال تفقد المدرسة كل من المهندسة انتصار الجزار وكيل وزارة الإسكان والمهندسة منال عبد المنعم مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية الممول من الصندوق الاجتماعى ومندوبى هيئة الأبنية التعليمية واستشارى الأعمال المنفذة.

وأكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن الجولة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بمتابعة الصيانة والترميم فى بعض المدارس والتأكيد على إنهاء كل الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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