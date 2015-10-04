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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مجمع كليات طنطا وقسم ثالث

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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مجمع كليات طنطا وقسم ثالث مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين مجمع كليات طنطا وقسم ثالث
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية يرافقه اللواء ثروت صلاح، المشرف على القول الأمنى، واللواء هشام والى، مدير إدارة مرور الغربية، خدمات تأمين مجمع كليات جامعة طنطا، والقول الأمنى.

وتفقد مدير الأمن قسم ثالث طنطا "تحت الإنشاء"، وإدارة الترحيلات والعيادات الخارجية للأفراد والعاملين المدنيين بهيئة الشرطة، وتفقد الخدمات المتواجدة، ومر على سيارات التدخل السريع بميدان الجمهورية فى شارع الجيش.

وتحدث مدير الأمن مع الضباط والقوات، وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة، والتشديد على اليقظة، وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت المهمة، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، وتأكيد احترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة المواطنين.

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مصر 365