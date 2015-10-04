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مياه الصرف تغرق أحد أحياء الخارجة فى العيد القومى لـ"الوادى الجديد"

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مياه الصرف تغرق أحد أحياء الخارجة فى العيد القومى لـ"الوادى الجديد" مياه الصرف تغرق أحد أحياء الخارجة فى العيد القومى لـ"الوادى الجديد"

> تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الوادى الجديد يعيش أهالى حى 25 يناير بالخارجة خوف شديد من وقوع كارثة بعد أن تزايدت مياه الصرف الصحى بمحيط العمارتين رقمى 21 و 14 وغطت كابلات الكهراباء وتسببت فى انتشار الروائح الكريهة دون تحرك من رئاسة مركز ومدينة الخارجة رغم تكرار شكاوى المواطنين.

وقال أشرف عبد الحميد احد السكان الـ"اليوم السابع" بأنه ناشد المسئولين بسرعة التحرك لحل مشكلة انسداد مواسير الصرف الصحى دون استجابة مما تسبب فى تدفق مياه الصرف الصحى بكميات كبيرة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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