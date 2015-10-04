بالصور.. جامعة جنوب الوادى تكرم رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"

تنظم كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، الملتقى الإعلامى الأول لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والذى يشارك فيه 20 جامعة ومعهدا حكوميا وخاص فى الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وافتتح الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام الملتقى بكلمته قائلا: أن العمل الإعلامى يعتمد على التواصل والتفاعل ومن المفترض أن يبدأ التواصل بين الاعلاميين ذاتهم وبين القائمين عليه ومن هنا بدات فكرة الملتقى بالبدء فى التفاعل بين الجامعات فى مجالاتها المختلفه.

وقال الدكتور احمد النجار رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام أن المبادرة جاءت من الجنوب لافتا إلى أن هناك توافق وتقدير من الجميع على هذا العمل.

وأكد النجار على دور الإعلام وأنه لابد وأن ينتصر للحقيقة والعمل فى مصلحة الوطن مشيرا إلى أن للإعلام دور تاريخى.

وأضاف النجار: على الإعلام أن يضرب بكل قوة للحفاظ على الوحدة الوطنية فنحن نبحث عن كل ما يجمع وليس ما يفرق وعليك أن تبحث وتتقصى الحقيقة قبل النشر.

ومن جانبه قال حفنى إسماعيل نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة سباقة لكل الفعاليات والأنشطة والملتقى يأتى تكليلا لجهود انشطة الجامعة، لافتا إلى أن كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى إنشأت أول قناة على اليوتيوب للجامعة.

وقال الدكتور أبو الفضل بدران أمين المجلس الأعلى للثقافة، أن بعد شهرين تحتفل الجامعه بمرور 20 عاما على انشاءها متمنيا ، أن تخلو قنا من الأمية الأبجدية والثقافية واستطرد: مصر جديرة أن تقضى على الأمية الثقافية.

وأضاف بدران: اتمنى أن يكون هناك وعى ثقافى ونحن فى اشد الحاجة لقوة الوحدة الوطنية واتمنى أن نخطو إلى الأمام من خلال إعلام يبنى ولا يهد .

ومن جانبه قال الدكتور عباس منصور رئيس الجامعه أن مصر باقيه لوجود إعلام محترم وقدير بها وشعب صاحب حضارة لافتا أن هناك ثروات بشرية كبيرة داخل الاقاليم والصعيد وهنا يظهر دور الاعلام الاقليمى ولابد من التنسيق مع الاعلام المركزى مشيرا إلى الثروات الماديه ومنها المثلث الذهبى الذى يحتوى على كم كبير من الثروات الطبيعيه والاعلام الاقليمى فقط هو من سيساعد على جذب المستثمرين لهذة الثروات.

وأوضح منصور أن على الإعلام أن يقوم بنقل الحقائق كامله مطالبا باللقاء والتواصل بين الإعلاميين والتنفيذيين للعمل على مصلحة الوطن.

وفى نهاية اللقاء الاول كرمت الجامعه كوكبة من الاعلاميين والفنانين والقيادات التنفيذية، حيث كرمت الجامعه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ومحمد بدر محافظ الأقصر أبو الفضل بدران الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة خالد السعدى مدير المخابرات العسكرية والدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع الفنانه سميرة عبد العزيز.

ومن جانبهم أكد القائمون على الملتقى أن تدشين الملتقى الإعلامى الأول لكليات ومعاهد وإقسام الإعلام ليكون مرتكزا لكافة الجهود والمبادرات المتعلقة بمجال الإعلام فضلا عن الارتقاء بأخلاقيات مهنة الاعلام وتقديم نماذج إعلامية متميزة يقتدى بها الطلاب والباحثون وفى هذا الإطار أكدوا أن الملتقى يسعى لتحقيق عدة اهداف محورية للتواصل الاعلامى واكتساب الخبرات ومنها إثراء دور الإعلام وخاصة الإعلام الإقليمى ونشر ثقافة التواصل بين شباب الإعلاميين والتوعية بخطورة الإرهاب والثقافة الإعلامية بين طلاب كليات وأقسام الإعلام.

وأضاف القائمون أن الملتقى الذى يستمر فى الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر سيقدم عدد من الجوائز من خلال المشاركات فى ورش العمل والمسابقات الاعلامية التى ستعرض بالملتقى من خلال لجان تحكيم ثم الإعلان عن فوز الكلية أو القيم بنوعيه المسابقه التى ستتم وتسليم الميداليات والشهادات.



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