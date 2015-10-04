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مرشح يتهم زميلة بالتحريض على تمزيق دعايته فى قرى المراغة

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مرشح يتهم زميلة بالتحريض على تمزيق دعايته فى قرى المراغة مرشح يتهم زميلة بالتحريض على تمزيق دعايته فى قرى المراغة
أتهم مرشح لخوض الإنتخابات البرلمانية من قرية بنى وشاح التابعة لمركز المراغة 3 أشخاص بتكزيق وإزالة لافتاته الدعائية بتحريض من منافسه.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة المراغة بالبلاغ وتبين للعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة ومعاونيه النقيبان أمير الحويج وأحمد مصطفى المشنب أن "أحمد ع خ" 45 سائق وومرشح اتهم كل من "
>"هـ . إ" و"أ .م" و"ى.ا" بإزالة لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة به فى قرى الغريزات والسمارنة وبهتا والعمور والبطاخ والوقدة وذلك بتحريض من منافسه "هشام. م"وشهرته "الشطورى".. تحرر المحضر رقم 4338 إدارى المركز لسنة 2015 والعرض على النيابة العامة.

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