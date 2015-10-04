إعفاء مدير مدرسة من منصبه بسبب النظافة فى كفر الشيخ

قرر ثروت محمد عبد العزيز مدير عام الإدارة التعليمية بدسوق إعفاء مدير مدرسة سنهور المدينة التجريبية لغات عن مهام منصبه، وإحالته للتحقيق لسوء نظافة المدرسة ووجود أثار حرائق بعده أماكن بالمدرسة مما يعرض المال العام لكارثة وغلق بعض دورات المياه بالمدرسة والمكتبة والتطوير والحاسب وحالة الحجرات الدراسية يرثى لها.

جاء ذلك عقب زيارة مدير عام الإدارة للمدرسة رافقته لجنة مكونه من طارق شحاته مدير إدارة التعليم الابتدائي و جمعه عبد السلام مدير التنسيق للتعليم الابتدائي و مصطفى مجر مدير إدارة التعليم الاعدادى و أيمن ابوالعزم مدير إدارة الإعلام ة محمد فكرى موجه القسم بالتعليم الابتدائي.

وكلف مدير عام إدارة دسوق أقدم المعلمين بالمدرسة للقيام بمهام المدير لحين تكليف مدير جديد للمدرسة وأصدر تعليماته للمدير الجديد بإزالة جميع السلبيات التي شاهدها مؤكدا انه سيعاود زيارة المدرسة في أي وقت وبشكل مفاجئ ليتأكد من إزالة جميع السلبيات السابق ذكرها سلفا.