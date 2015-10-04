بالفيديو - مهرجان المدفعجية .. أرسنال يعزف مقطوعة ثلاثية رائعة تحرق يونايتد

هي مقطوعة رائعة. ممتعة مميزة سريعة أطلقها مدافع أرسنال في شباك مانشستر يونايتد وأسفرت عن ثلاث قذائف حرقت يونايتد.

مانشستر يونايتد حل ضيفا على أرسنال في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي. والمدفعجية ولا أروع.

أرسنال يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل لاشيء بفضل ثنائية أليكسيس سانشيز وميسوت أوزيل.

بداية ولا أروع

أرسنال دخل المباراة بالثلاثي الناري ثيو والكوت أليكسيس سانشيز ميسوت أوزيل. بينما عاد فرانسيس كوكلين لحماية خط الوسط وشارك جابريل باوليستا في خط الدفاع.

مانشستر يونايتد دخل المباراة بتغيرات في الخطة فشارك أشلي يونج كمدافع مع تواجد ثلاثي في وسط الملعب باستيان شفاينشتيجر ومايكل كاريك وخوان ماتا.

الإثارة بدأت سريعا سريعا بفضل الثنائي ميسوت أوزيل وأليكسيس سانشيز.

تحركات ولا أروع وضغط على حامل الكرة وخطورة من أرسنال. كل هذا في 5 دقائق فقط.

وفي الدقيقة 6 جاءت لمسة مبهرة من سانشيز.

عرضية رائعة من أوزيل يقابلها سانشيز بالكعب في شباك دي خيا والهدف الأول لأرسنال.

شاهد الهدف

ما الذي يحدث !!

بعدها بدقيقة واحدة وقف الكل غير مصدق ماذا يحدث.

هدف ثاني لأرسنال في 7 دقائق في شباك مانشستر يونايتد!! هل هذا حقيقي؟ لا جماهير أرسنال تصدق ما تراه ولا جماهير مانشستر يونايتد تستوعب ما يحدث.

ولكن لأوزيل الكلمة الوحيدة الواضحة في تلك اللقطة.

لعبة رائعة بين ثيو والكوت وأوزيل يختتمها الأخير بهدووووء في مرمى يونايتد.

شاهد هدف أرسنال الثاني في مرمى يونايتد

لا أحد في الملعب غير أرسنال

واستمرت سيطرة أرسنال على مجريات المباراة وسط غياب تام للاعبي يونايتد.

وفي الدقيقة 20 فجر سانشيز ملعب الإمارات بتسديدة صاروخية هزت شباك مانشستر يونايتد.

لمسة أولى بمهارة كبيرة وتسديدة ثانية بقوة كبيرة دمرت يونايتد ورفع علم أرسنال في ملعب الإمارات.

شاهد هدف أرسنال الثالث

يونايتد 0

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال إلا قليلا.

هجمات متقطعة لمانشستر يونايتد وهدوء من أرسنال وبيتر تشك حامي العرين في المرمى.

الأمور هادئة وأرسنال يسير نحو الطريق الصحيح بثلاثية مبهرة دمرت يونايتد.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ18 نقطة في الصدارة.

شاهد أهداف المباراة