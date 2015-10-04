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رئيس جامعة القاهرة: القانون هو الذي أنهى خدمة سيف عبد الفتاح وليس رئيس الجامعة

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رئيس جامعة القاهرة: القانون هو الذي أنهى خدمة سيف عبد الفتاح وليس رئيس الجامعة رئيس جامعة القاهرة: القانون هو الذي أنهى خدمة سيف عبد الفتاح وليس رئيس الجامعة

دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة

أكد دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، أن الدكتور سيف عبد الفتاح انقطع عن العمل بالجامعة من شهر أغسطس حتى 30 سبتمبر، و أضاف نصار في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي أنه تم ارسال أكثر من تلغراف علي عنوان دكتور سيف ولم تنجح الجامعة في الأمر.

كما أوضح رئيس جامعة القاهرة أنه يشترط على من يتقدم بإجازة من الجامعة بارفاق مستندات طبية تثبت مرضه وهذا لم يحدث، حيث أشار إلى انه ينفذ القانون الذي ينص علي فصل أي شخص يعمل في هيئة التدريس ويقوم بالتغيب عن العمل دون أي سبب، مؤكدًا أن القانون يطبق علي الجميع وليس تم تفصيله لمحاسبة دكتور سيف، وقال نصار : ‘‘ أن القانون هو من أنهي خدمة سيف عبد الفتاح وليس رئيس الجامعة ’’ .

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