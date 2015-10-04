أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

توافد وزراء الاتصالات العرب للمشاركة في دورة «الجامعة العربية» الـ19

Google+ Print
توافد وزراء الاتصالات العرب للمشاركة في دورة «الجامعة العربية» الـ19 توافد وزراء الاتصالات العرب للمشاركة في دورة «الجامعة العربية» الـ19

مطار القاهرة الدولي

استقبل «مطار القاهرة» الدولي وفود وزراء الاتصالات العرب؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الـ19 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي تعقد غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصل القاهرة وزراء الاتصالات بدول الإمارات العربية المتحدة، الأردن، تونس البحرين، والسودان، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يبحث «الوزراء العرب» مختلف القضايا ذات الإهتمام العربي المشترك، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بما يحقق تنمية مجتمع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية.

كما سيجري بحث نتائج إجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد، واللجنة العربية الدائمة للإتصالات والمعلومات، والمؤتمر الإستراتيجي الإقليمي للمنطقة العربية، ومكافحة الجريمة والإرهاب على الإنترنت والإستخدام الضار لتطبيقاتها، وتمكين ذوي الإعاقة من استخدام تقنيات الإتصالات والمعلومات ودور الشباب في تنمية قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020