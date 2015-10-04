توافد وزراء الاتصالات العرب للمشاركة في دورة «الجامعة العربية» الـ19

استقبل «مطار القاهرة» الدولي وفود وزراء الاتصالات العرب؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الـ19 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي تعقد غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصل القاهرة وزراء الاتصالات بدول الإمارات العربية المتحدة، الأردن، تونس البحرين، السعودية والسودان، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يبحث «الوزراء العرب» مختلف القضايا ذات الإهتمام العربي المشترك، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بما يحقق تنمية مجتمع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية.

كما سيجري بحث نتائج إجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد، واللجنة العربية الدائمة للإتصالات والمعلومات، والمؤتمر الإستراتيجي الإقليمي للمنطقة العربية، ومكافحة الجريمة والإرهاب على شبكة الإنترنت والإستخدام الضار لتطبيقاتها، وتمكين ذوي الإعاقة من استخدام تقنيات الإتصالات والمعلومات ودور الشباب في تنمية قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.