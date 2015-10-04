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"تعليم الجيزة": "والدة تلميذة نزعت "إيشارب"مديرة مدرسة وضربتها بالقلم"

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"تعليم الجيزة": "والدة تلميذة نزعت "إيشارب"مديرة مدرسة وضربتها بالقلم" "تعليم الجيزة": "والدة تلميذة نزعت "إيشارب"مديرة مدرسة وضربتها بالقلم"
قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليقًا على واقعة الاعتداء على مديرة مدرسة بالجيزة، إن السبب يرجع إلى أن الأم تريد إدخال ابنتها التى تدرس بالصف الأول الابتدائى، المدرسة، بعد بدء اليوم الدراسى، رغم أن هناك مشرفًا وأخصائيتين اجتماعيتين، يصطحبوا الطالب إلى باب الفصل.

وأضافت بثينة كشك خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل: "الأم اللى خايفة على ابنها تاخده وتمشى، ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى أنها ضربت مديرة المدرسة ونزعت عنها الإيشارب وضربتها بالقلم"، مشيرة إلى أنه لن تتم بمقابلة البلطجة بالبلطجة، وتم إبلاغ قسم الشرطة، وحجز الأم بالمدرسة، وتحرير محضر رسمى.

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