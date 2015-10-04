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"صحافة المواطن": بالفيديو.. أردنيون يزورون العامل المصرى المعتدى عليه

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"صحافة المواطن": بالفيديو.. أردنيون يزورون العامل المصرى المعتدى عليه "صحافة المواطن": بالفيديو.. أردنيون يزورون العامل المصرى المعتدى عليه
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، شارك القارئ سيف عبيدات، بفيديو لمواطنين أردنيين يزورون العامل المصرى المعتدى عليه من قِبَل النائب البرلمانى الأردنى فى المستشفى للاطمئنان عليه.

وأكد المواطنون الأردنيون وحدة العلاقات التى تجمع الشعبين، وشددوا على ضرورة معاقبة النائب وأن تصرفه لا يمثل المملكة الأردنية.. ورصدت كاميرات أحد المطاعم الشهيرة بالمملكة الأردنية، اعتداء نائب بالبرلمان الأردنى على عامل مصرى بالضرب المبرح، بصحبة أشقائه وأقاربه.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


>- الخارجية المصرية تتابع حالة الاعتداء على المواطن خالد عثمان فى الأردن

- السفارة المصرية بعمان وقنصلية العقبة تتابعان حادثة الاعتداء على عامل مصرى

- سفير الأردن: حادث التعدى على المواطن المصرى "فردى" وسيتم التعامل معه بجدية

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