وزير الصحة يوضح درجة القرابة المطلوبة لأهالى مفقودى الحج لسحب الـ"DNA"

أبرز الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، درجات القرابة المطلوبة لأهالى المفقودين والمتوفين فى الحج، والذين قرروا سحب عينات الـDNA بمستشفيات دار السلام، والشيخ زايد، ومعهد ناصر.

وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، إنه إذا كان المفقود ذكرا غير متزوج، يفضل أن يذهب لسحب العينة الأب، أو الأم، وللأنثى غير المتزوجة يفضل الأب أو الأم أو اثنين من الإخوة، وإذا كان المفقود ذكرا فاقد الأم يكون الأب فقط، وإذا كانت المفقودة أنثى فاقدة الأب يفضل وجود الأم أو أحد الإخوة لسحب العينة منهم.

وأضاف وزير الصحة أنه إذا كان المفقود من فئة المتزوجين "ذكر" أو "أنثى" فإن القرابة المطلوبة هى الزوج أو الزوجة أو اثنين من الأبناء، وإذا كان المفقود ذكرا فاقد الأهلية، بحيث لا يوجد له أقارب من الدرجة الأولى، فإنه يفضل حضور واحد أو اثنين من الإخوة الذكور، أو اثنين من أبناء العموم المباشرين، مع استبعاد الإخوة الإناث، أو أولاد الخال، أو أولاد الخالة، وإذا كانت المفقودة أنثى بدون أب أو أم، فيفضل اثنين من الإخوة أو الأخوات.