خلع الولادة يهدد مولودتك وليس مولودك

تعتبر ظاهرة خلع الولادة منتشرة بين المواليد من الإناث أكثر من الذكور، ولا توجد أسباب ظاهرة لذلك، ولكن الأمر مجرد إحصائيات طبية عالمية، ويبقى السؤال عن ماهية «خلع الولادة»، الذي يهدد نسبة كبيرة من المواليد الإناث، ويحتاج للتدخل الجراحي في حال اكتشافه المبكر، وهو يحدث بمجرد الولادة أي أثناء نزول الجنين، وليس صحيحاً أنه يحدث أثناء وجود الجنين في الرحم فقط؛ بسبب تقييد حركة الجنين في رحم الأم بل هناك أسباب أخرى.



الدكتور غسان أبو زهري استشاري أمراض العظام أشار إلى أن خلع الولادة يعرف بالآتي:

• خلع الولادة هو خروج رأس عظمة الفخذ من التجويف الحقي لعظمة الحوض.

• لا يوجد سبب معروف لظهوره عند الإناث أكثر.

• كما ويظهر في الجهة اليسرى وعند الولادة الأولى أكثر أي المولودة البكر.

• هو شائع في عائلات معينة أكثر من غيرها.

• يحدث عند البنات اللواتي يتخذن الوضع المقعدي أثناء الولادة في رحم الأم.

• طرق العلاج هو التشخيص المبكر؛ لأنه قد يسبب العرج للمريضة مدى الحياة.

• علاجه يكون حسب العمر وقت التشخيص، ويجب أن تخضع الإناث بمجرد الولادة؛ للفحص من قبل الطبيب في المشفى كما أن أفضل وقت لتشخيصه يكون في عمر 4 إلى 6 أسابيع.

• العلاج يكون إما بلبس جهاز معين أو وضع جبس، أو يكون بالجبس ثم وضع الجهاز.

• أحياناً يكون التدخل الجراحي برد المفصل جراحياً، ثم يوضع الجبس.