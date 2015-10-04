مسلسل غياب حفني عن المنتخب مستمر للإصابة.. واستبعاد حازم إمام

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد أيمن حفني وحازم إمام ثنائي الزمالك من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

وتستعد مصر لمواجهتين وديتين ضد السنغال وزامبيا يومي الثامن و11 أكتوبر الجاري في الإمارات.

وبات هذا المعسكر الثاني على التوالي الذي يغيب عنه أيمن حفني للإصابة. إذ ابتعد عن رحلة تشاد التي انتهت بفوز مصر 5-1 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض حازم إمام لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة النجم الساحلي التي فاز فيها فريقه 3-0 بإياب نصف نهائي الكونفدرالية.

بينما أصيب حفني بشد في العضلة الأمامية في المباراة ذاتها التي نتج عنها استبداله في الشوط الثاني.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي بكأس السوبر على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي يوم 15 أكتوبر.