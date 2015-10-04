4 مشاهد من جلسة براءة فهمى بهجت من تهمة "تسهيل الدعارة".. القلق يسيطر على المتهمين فور وصولهم المحكمة.. الضابط يناقش موقفه القانونى مع هيئة الدفاع.. تهليل عقب صدور القرار.. وإشارات بعلامات النصر

أسدلت محكمة جنح متسأنف الجيزة اليوم الستار على قضية الرائد فهمى بهجت المتهم بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة، وقضت برفض الاستئناف المقدم من النيابة على براءته مع شاب وفتاة والصادر من محكمة أول درجة.

شهدت جلسة اليوم عدة مشاهد رصد أبرزها "اليوم السابع" بداية من وصول "بهجت" والمتهمين الآخرين إلى محكمة جنوب الجيزة وانتهاء بإصدار الحكم.

المشهد الأول

المشهد الثانى

>وصول فهمى بهجت وباقى المتهمين وأسرهم بصحبة هيئة الدفع إلى محكمة جنوب الجيزة، مخلى سبيلهم بعد قرار محكمة جنح الجيزة السابق ببراءتهم، وحرصوا على الجلوس فى مقاعد المخصصة للمحامين والصحفيين، وخلال ذلك قال فهمى لـ"اليوم السابع"، إنه واثق من نزاهة القضاء، ومتفائل بأن المحكمة ستصدر حكمًا ينصفه.>فور بدء نظر استئناف النيابة على براءة فهمى بهجت، بدأ الدفاع مرافعته واستند إلى بطلان الاستئناف لأنه لم يحمل توقيعًا، ومخالفته لنص المادتين 402 و406 من قانون الإجراءات.

كما دفع أحد أعضاء هيئة الدفاع بكيدية البلاغ، متحدثًا عن أن خلافات قديمة وأحد القيادات الكبرى بمباحث الآداب ووالد فهمى بهجت تعود لأكثر من 15 سنة أدت إلى تلفيق القضية .

كما تحدث أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الأسباب التى دفعت النيابة للطعن على براءة فهمى بهجت ومنها أن فهمى خرج هاجم على قناة فضائية وزارة الداخلية والوزير والسجن الذى أودع به، ما دفع النيابة للاستئناف على الحكم على حد زعمه .

المشهد الثالث

المشهد الرابع

>عقب رفع الجلسة لإصدار القرار، بدأت علامات القلق والتوتر تتضح على أوجه المتهمين وخلال ذلك كان فهمى جالسًا مع عدد من أعضاء هيئة الدفاع، يتحدث عن موقفه القانونى، وظهرت علامات التوتر والقلق على وجه والدة الفتاة "ث.ع" التى ظلت تدعو الله فيما تحدث المتهم الثالث مع سكرتارية المحكمة واستفسر عن أسباب تأخر القرار لأكثر من 4 ساعات، فطمأنه حاجب المحكمة وطلب منه الانتظار فى المقاعد الخلفية>خرج سكرتير المحكمة وأعلن القرار برفض استئناف النيابة العامة على براءة بهجت وتأييد براءته مع باقى المتهمين وفى تلك اللحظة تعالت أصوات المتهمين وأسرهم بالتكبير، واحتضنت هيئة الدفاع فهمى الذى ارتسمت على شفتيه علامات الفرح، كما هلل المتهم الثالث وأخذ يقفز فى الهواء فرحًا، وفور خروجهم من القاعة التقطوا الصور التذكارية ورفعوا علامات النصر.