إصابة 5 بينهم رئيس مباحث طما بقنا فى حادث تصادم فى قنا

أصيب 5 مواطنين بينهم ضابط ورقيب شرطة إثر اصطدام سيارة ملاكى بسيارة شرطة ، أمام قرية السمطاالتابعة لمركز دشنا ، بقنا .

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا ، إخطاراً بإصابة كل من محمد أحمد هاشم (48 عاما) ، محمد محمود محمد ، (26 عاماً - مقيم سوهاج )، أحمد خلف سيد (30عاماً )،رئيس مباحث طما بسوهاج وَعَبَد النبى أحمد محمد ، موظف ، ورياض على الدين محمد ، رقيب أول شرطة ،و تم نقل المصابين إلى مستشفى دشنا المركزى.

وتبين من التحريات أن الحادث وقع أمام قرية السمطا والاصطدام بين سيارة شرطة ، وسيارة ملاكى قنا، فتحرر محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .