الصحة بسوهاج تعقد اجتماع للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة‎

نظمت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج اجتماع بهدف تهيئة المجتمع للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة اﻷلمانية، والتي ستبدأ فعالياتها فى 31 أكتوبر الجاري ولمدة 3 أسابيع.

وقال الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن الحملة تستهدف تطعيم أكثر من مليون طفل بسوهاج من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات لرفع مناعة الأطفال ضد المرض للوصول إلى هدف القضاء على الحصبة والحصبة الألماني.

و قال الدكتور مصطفى والي مدير عام الطب الوقائي إن طعوم الحملة المستهدفة متوفرة وأنه تم توفير حافظات الطعوم وتدريب أكثر من 700 فرقة للمشاركة فى تنفيذ الحملة .

كما أشار والي، إلى ان الحَصبة الألمانية أو الحميراء مرضٌ له أعراض تشبه أعراضَ الأنفلونزا، ويتبعها طَفح جلدي. وهي معروفة أيضاً باسم الحُمَيراء، أو حصبة الأيام الثلاثة. ومن أعراض الحَصبة الألمانية: ‘‘حمّى غير شديدة – صداع – سيلان الأنف – احمرار العينين – ألم العضلات أو المفاصل’’ غالبًا ما تكون عدوى الحَصبة الألمانية خفيفة. وقد تصيب المرء من غير أن يشعر بها، لكن البالغين الذين يصابون بالحَصبة الألمانية يشعرون بالمرض أكثر مما يشعر به الأطفال. تكون الحَصبة الألمانية أكثر خطرًا عندما تصيب المرأة الحامل خلال أول عشرين أسبوعًا من حملها. ومن الممكن أن تؤدّي هذه الحالة إلى خسارة الجنين، أو إلى زكام فيروسي يؤدي إلى إصابة الجنين بمشكلات صحية . و ينتقل هذا الفيروس من المريض إلى شخص آخر عن طريق الهواء أو عن طريق الاحتكاك المباشر بالمريض.

شارك فى فعاليات الاجتماع ممثلين عن مديرية التربية والتعليم والأزهر والأوقاف، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعلام للمساهمة فى انجاح الحملة وتهيئة المجتمع وتوعيتهم بأهميتها.