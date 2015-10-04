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ناهد العشرى تنفى القبض عليها.. وتؤكد: قدمت 15 قضية فساد بالوزارة للرقابة

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ناهد العشرى تنفى القبض عليها.. وتؤكد: قدمت 15 قضية فساد بالوزارة للرقابة ناهد العشرى تنفى القبض عليها.. وتؤكد: قدمت 15 قضية فساد بالوزارة للرقابة
قالت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة السابقة، إنها قدمت 15 قضية فساد بالوزارة لجهاز الرقابة الإدارية وبسبب تقديمها القضايا ضد الفاسدين بالوزارة، تم فبركة خبر القبض عليها، مؤكدة أن خبر القبض عليها لتلقى مبلغ مليون و600 ألف جنيه عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضافت العشرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى": "من يملك مستندات تثبت فسادى بالوزارة يقدمها للرقابة الإدارية للتحقيق معى"، مؤكدة أنها منذ عملها بالوزارة هوجمت أكثر من مرة وستتقدم بدعوى قضائية ضد من نشر الخبر الذى وصفته بأنه عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنها قدمت 33 عامًا من عمرها فى خدمة الوطن والمواطنين.
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