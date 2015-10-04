وزير الصحة: 55 ألفًا و451 حالة مرضية ترددت على مستشفيات السعودية خلال الحج

أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، تقريرًا عن الأعمال الطبية المصرية بالحج حيث تكونت البعثة من 365 عضوًا طبيبًا وموظفًا ومراقبًا صحيًا وموظف أى تى بدأت عملها قبل السفر، مؤكدًا أن عدد الحالات التى ترددت على العيادات التى أنشئت فى مكة والمدينة وجدة 55 ألفًا و451 حالة.

وأضاف وزير الصحة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لإعلان تفاصيل سحب عينات حمض DNA لأهالى المفقودين والمتوفين بالسعودية، أن 63 ألف حاج مدرجين فى ملفات الوزارة خلال أعمال الحج الأخيرة، مؤكدًا أن 204 حالة دخلت مستشفيات مكة وجدة والمدينة المنورة خرج منها 139 حالة ومتبقى 65 حالة بصفة عامة وليس حادث منى فقط.

وأشار وزير الصحة، إلى أن البعثة الرسمية المصرية التابعة لوزارة الصحة، قدمت خدمات خاصة مثل خدمات غسيل الكلى للحالات التى سافرت للحج وعندها فشل كلوى وحصرهم، مضيفًا أن عدد جلسات غسيل الكلى التى أجريت فى الثلاث مستشفيات تحت إشراف البعثة 108 حالات غسيل كلى فى فترة الحج.