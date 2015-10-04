بالصور.. العثور على صغير «عروس البحر» نافقًا في مرسى علم‎

عثر العاملون في أحد مراكز الغوص بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، على صغير عروس البحر “بقرة البحر” نافقًا وسط الشعاب المرجانية.

وكان قبل أربعة أيام جرى إنقاذ الحيوان وإعادته إلى المياه المفتوحة، بعد أن جرفته الأمواج وحاصرته في خليج ضيق بالقرب من محمية وادى الجمال بمرسى علم، إلا أن العاملين بمركز غوص مرسى علم، عثروا اليوم على صغير عروس البحر نافقًا داخل الشعاب المرجانية القريبة من منطقة وادي الجمال جنوب مرسى علم. وانتدبت محميات البحر الأحمر حيث لجنة لمعاينة جثة صغير عروس البحر.

وقال مصدر من فريق حماية البيئة بمدينة مرسى علم، إن حيوان عروس البحر من الحيوانات المهددة بالانقراض.