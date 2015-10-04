مسجل خطر يصيب موجهًا ومعلمًا بآلة حادة فى كفر الشيخ

أثار مسجل خطر يدعى " ح.ا" 32 سنة بقرية برج مغيزل الرعب بين الأهالى لحملة آلة حادة وهدد بها المارة وأصاب " هانى أبو صالح " معلم و محمد المرشدى " موجه بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقله لمستشفى رشيد العام لعدم وجود أطباء فى الوحدة الصحية بقرية برج مغيزل.

كان المسجل الخطر يقف بكوبرى القرية القريب من المدرسة وهو فى حالة غير طبيعية وطلب من هانى أبو صالح " المعلم "محمول ليتصل بأحد أصدقائه وفجأة انهال عليه المسجل خطر فأصابه فى جبهته بطعنه بالآلة الحادة التى كان يحملها كما طعن المسجل خطر محمد المرشدى موجه فى كتفه وأسفل بطنه ويده فأصابه بثلاث إصابات عندما كان قادما من مدرسة البرج الابتدائية القديمة ومتوجها لمدرسة البرج الابتدائية الجديدة لمتابعتها وتم نقله لمستشفى رشيد العام لعدم وجود أطباء بالوحدة الصحية ببرج مغيزل.

وتوجهت قوة من مركز شرطة مطوبس لقرية برج مغيزل لمحاولة إلقاء القبض على مسجل الخطر ولكنه فر هارباً وهناك محاولات لإلقاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.