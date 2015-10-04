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مصرع طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج

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مصرع طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج مصرع طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج
لقى طالب فى الرابعة عشرة من العمر مصرعه غرقًا أثناء استحمامه فى ترعة بقرية الحواويش التابعة لمركز أخميم.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بغرق طالب أثناء الاستحمام فى إحدى الترع.

وبالانتقال تبين للعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث شرق سوهاج والراد على الصغير رئيس مباحث أخميم نقل "خ ف ع " - 14 سنة طالب - إلى مستشفى أخميم المركزى "جثة هامدة".

وبسؤال والد المتوفى 36 عامًا قرر أنه حال استحمامه فى الترعة غرق ولم يتهم أحدًا ونفى الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى أفاد مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية وأيدت التحريات ذلك فتحرر المحضر رقم 4470 إداري المركز لسنة 2015 وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

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مصر 365