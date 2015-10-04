سقوط 3 موظفين فى محكمتى أسيوط وسوهاج بـ8000 قرص تامول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط 3 موظفين بمحكمتى أسيوط وسوهاج بكمية كبيرة من أقراص التامول واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام بضبط 3 موظفين بحوزتهم أقراص مخدرة.

وبالانتقال وتبين للعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عبد المجيد رضوان مفتش مباحث المنطقة المركزية ضبط كل من "م.م" 37 عامًا موظف بمحكمة سوهاج و"م.م. د"- 41 عامًا موظف بمحكمة سوهاج و"م. إ. م"- 25 عاما موظف بمحكمة أسيوط أثناء استقلالهم السيارة رقم "34980 ملاكي سوهاج" قيادة الأول وبحوزتهم 8000 قرص لتامول 225 جرامًا و19500 جنيهًا.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار المبلغ من حصيلة البيع فتحرر لهم المحضر رقم 3582 إدارى لسنة 2015 وإحالتهم إلى النيابة العامة.