بالصور.. تجدد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى القدس

تجددت الاشتباكات اليوم الأحد، بين الشباب الفلسطينى وقوات الاحتلال اإسرائيلى، فى منطقة القدس العربية الشرقية، وذلك على خلفية حادث قتل 2 من اليهود أمس وإصابة آخرين، بعد هجوم شابين فلسطينيين عليهم بسكين ومسدس، وذلك قبل أن تقتلهم قوات الاحتلال خلال محاولات فرارهم.

و خرج المئات من اليهود اليوم لتشييع جثامين الضحايا، وخرجت أيضا مسيرات منددة بالعرب والمسلمين، فيما ردت إسرائيل بتهديدات اجتياح مماثلة لـ 2002 للضفة وحجب الأموال عن الفلسطينيين.

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قوات الأمن الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء اشتباكات مع الفلسطينيين.



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وقعت الاشتباكات فى القدس العربية الشرقية من العيسوية.



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. الفلسطينيون يلقون الحجارة فيما ترد قوات الاحتلال بالرصاص والغاز.



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تأتى الاشتباكات بعد يوم من هجوم 2 من الفلسطينيين بسكين ومسدس على يهود وأوقعوا قتيلين وعدد من المصابين.



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كان الفلسطينيون قد قتلا برصاص القوات خلال محاولات فرارهما.



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قامت قوات الاحتلال بغلق مداخل ومخارج مدينة القدس ومنع الفلسطينيين من العبور بعد الحادث وهى المرة الأولى منذ سنوات.



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انتشرت قوات الاحتلال بكثافة فى منطقة القدس تحسبا لوقوع أى اشتباكات عنيفة.



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جانب من انتشار القوات.