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بالصور.. تجدد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى القدس

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بالصور.. تجدد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى القدس بالصور.. تجدد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى القدس
تجددت الاشتباكات اليوم الأحد، بين الشباب الفلسطينى وقوات الاحتلال اإسرائيلى، فى منطقة القدس العربية الشرقية، وذلك على خلفية حادث قتل 2 من اليهود أمس وإصابة آخرين، بعد هجوم شابين فلسطينيين عليهم بسكين ومسدس، وذلك قبل أن تقتلهم قوات الاحتلال خلال محاولات فرارهم.

و خرج المئات من اليهود اليوم لتشييع جثامين الضحايا، وخرجت أيضا مسيرات منددة بالعرب والمسلمين، فيما ردت إسرائيل بتهديدات اجتياح مماثلة لـ 2002 للضفة وحجب الأموال عن الفلسطينيين.
>قوات الأمن الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء اشتباكات مع الفلسطينيين. -اليوم السابع -10 -2015
>

قوات الأمن الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء اشتباكات مع الفلسطينيين.

وقعت الاشتباكات فى القدس العربية الشرقية من العيسوية. -اليوم السابع -10 -2015
>

وقعت الاشتباكات فى القدس العربية الشرقية من العيسوية.

. الفلسطينيون يلقون الحجارة فيما ترد قوات الاحتلال بالرصاص والغاز. -اليوم السابع -10 -2015
>

. الفلسطينيون يلقون الحجارة فيما ترد قوات الاحتلال بالرصاص والغاز.

تأتى الاشتباكات بعد يوم من هجوم 2 من الفلسطينيين بسكين ومسدس على يهود وأوقعوا قتيلين وعدد من المصابين. -اليوم السابع -10 -2015
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تأتى الاشتباكات بعد يوم من هجوم 2 من الفلسطينيين بسكين ومسدس على يهود وأوقعوا قتيلين وعدد من المصابين.

كان الفلسطينيون قد قتلا برصاص القوات خلال محاولات فرارهما. -اليوم السابع -10 -2015
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كان الفلسطينيون قد قتلا برصاص القوات خلال محاولات فرارهما.

قامت قوات الاحتلال بغلق مداخل ومخارج مدينة القدس ومنع الفلسطينيين من العبور بعد الحادث وهى المرة الأولى منذ سنوات. -اليوم السابع -10 -2015
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قامت قوات الاحتلال بغلق مداخل ومخارج مدينة القدس ومنع الفلسطينيين من العبور بعد الحادث وهى المرة الأولى منذ سنوات.

انتشرت قوات الاحتلال بكثافة فى منطقة القدس تحسبا لوقوع أى اشتباكات عنيفة. -اليوم السابع -10 -2015
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انتشرت قوات الاحتلال بكثافة فى منطقة القدس تحسبا لوقوع أى اشتباكات عنيفة.

جانب من انتشار القوات. -اليوم السابع -10 -2015
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جانب من انتشار القوات.


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