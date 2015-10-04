يديعوت: تظاهرات أمام منزل بنيامين نتنياهو للمطالبة بإقالته

تظاهر اليوم الأحد نشطاء من اليسار واليمين وأعضاء كنيست ونشطاء سياسيين أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مطالبين باستقالته على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة التى شهدتها الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية " يوسى داجان" نصب خيمته الاحتجاجية أمام منزل نتنياهو مطالبا بالبدء فورا فى عملية بناء استيطانى مكثف.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخيمة تحولت إلى مقصد ومحج لنشطاء اليمين المتطرف الذين طالبوا نتنياهو بالاستقالة على خلفية الفشل الأمنى لحكومته حسب تعبيرهم، وحمل نشطاء حزب العمل لافتات كتب عليها " نتنياهو لقد فشلت اذهب إلى بيتك فورا" .