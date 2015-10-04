أبو مازن يطالب الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطينى

طالب الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، اليوم الأحد، بالعمل على "توفير حماية دولية" للشعب الفلسطينى، إثر تفاقم المواجهات فى القدس الشرقية والضفة الغربية مع القوات الإسرائيلية.

وجاء فى بيان رسمى نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الرئيس الفلسطينى تلقى اتصالًا هاتفيًا من بان كى مون، جرى الحديث خلاله "عن الأحداث الأخيرة والتصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية، خاصة اقتحامات واستفزازات المستوطنين، بحماية الجيش الإسرائيلي، سواء فى المسجد الأقصى، أو عبر قطع الطرقات واقتحام القرى".

وأضاف البيان، أن الرئيس عباس "طالب بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة".

وأشار البيان، إلى أن بان كى مون، أكد للرئيس عباس أنه "سيجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الليلة لنقل الرسالة من أجل وقف التصعيد الذى يقوم به المستوطنون".

وكانت إسرائيل منعت الفلسطينيين اليوم الأحد، من دخول البلدة القديمة فى القدس الشرقية المحتلة ليومين بعد هجومين بالسكين نفذهما فلسطينيان قتلتهما الشرطة على الإثر، وأدى احدهما إلى مقتل إسرائيليين أثنين احدهما جندى.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطينى الأحد، إصابة 77 فلسطينيًا بالرصاص الحى والمطاطى خلال 24 ساعة.

وتشهد باحة المسجد الأقصى والمسجد نفسه منذ منتصف سبتمبر مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن خصوصًا بسبب إصرار بعض المتشددين اليهود على الصلاة داخل المسجد.

كما اتسعت دائرة التوتر لتشمل ايضا البلدة القديمة فى القدس الشرقية.