تأييد براءة الضابط فهمي بهجت من الدعارة والدفاع: خلافات قديمة مع قيادة كبرى

وكان دفاع الرائد فهمي بهجت، طالب بالأخذ بحكم أول درجة من محكمة جنح الجيزة ببراءة الضابط والمتهمين الآخرين وعدم الإلتفات إلى ما جاء بمحضر الاستدلال.

واستند الدفاع في مرافعته اليوم أمام محكمة جنح مستانف الجيزة إلى بطلان استئناف النيابة لأنه لم يحمل توقيعًا، ومخالفته نص المادتين 402 و406 من قانون الإجراءات، إلى جانب بطلان إذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين لعدم جدية التحريات وانتفاء التهم المنسوبة إليهم ومناقضتها لشهادة الشهود وكيدية الاتهام.

ودفع أحد أعضاء هيئة الدفاع بكيدية البلاغ، متحدثًا عن أن خلافات قديمة بين أحد القيادات الكبرى بمباحث الآداب ووالد الرائد فهمي بهجت تعود لأكثر من 15 عاما أدت إلى تلفيق الاتهام.

فيما تحدث أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الأسباب التي دفعت النيابة للطعن على حكم براءة فهمى بهجت، زاعمًا أنه بعد براءة فهمي بهجت خرج على إحدى القنوات الفضائية وهاجم وزارة الداخلية والوزير والسجن الذي أودع به، وهذا ما دفع النيابة للاستئناف على الحكم.