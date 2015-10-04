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شحوط باخرة سياحية في بحيرة ناصر وأمن أسوان ينسق مع الجيش لإنقاذها ‎

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شحوط باخرة سياحية في بحيرة ناصر وأمن أسوان ينسق مع الجيش لإنقاذها ‎ شحوط باخرة سياحية في بحيرة ناصر وأمن أسوان ينسق مع الجيش لإنقاذها ‎

شحوط باخرة – أرشيفية

تتعرض الباخرة السياحية “عمر الخيام” لمأزق ملاحي بعد أن شحطت علي بعد 30كيلو متٍر جنوب «السد العالي».

وقال أحد العاملين بالباخرة، إنهم تعرضوا للشحوط يوم الخميس الماضي أثناء إبحارهم في إتجاه مدينة أبو سمبل السياحية، وأضاف أن الباخرة تحمل على متنها سائحة إنجليزية، و65 مصريًا، بما فيهم طاقم الباخرة، لافتا ان الجهات الأمنية والمعنية لم تتدخل لآنقاذهم حتى الآن قائًلا “منذ يوم الخميس خاطبنا جميع الجهات ولم يسأل فينا أحد ونخشى نفاذ الطعام الموجود”.

ومن جانبها، نفى مصد أمني بشرطة السياحة، وجود أي سائحين أجانب أو مصريين على الباخرة، وأضاف أن المتواجدين عليها هم طاقم الباخرة فقط، بينما أكد مصدر بمديرية أمن أسوان، أن قوات الإنقاذ النهرى فشلت في تعويم الباخرة وأن المديرية قامت بتعيين حراسة على الباخرة، وأنه جاري التنسيق مع القوات المسلحة لإرسال معداٍت كبيرٍة لتعويم الباخرة.

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