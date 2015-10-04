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باسم مرسي: عملت اللي عليا للزمالك ليه محترفش .. وتحية الجمهور واجب علينا

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باسم مرسي: عملت اللي عليا للزمالك ليه محترفش .. وتحية الجمهور واجب علينا باسم مرسي: عملت اللي عليا للزمالك ليه محترفش .. وتحية الجمهور واجب علينا

باسم مرسي

قال باسم مرسي، مهاجم فريق الزمالك، أنه سيتجه للاحتراف في أحد الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل. وأضاف مرسي في مداخلة هاتفية لبرنامج “اللعبة الحلوة” يوم السبت: “عملت اللي عليا للزمالك وليه محترفش. أنا بلعب عشان الجمهور مش لحد تاني”.

وحقق الزمالك فوزًا بثلاثة أهداف نظيفة غير كافية أمام النجم الساحلي، في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”، يوم السبت على ملعب بتروسبورت، وفشل في التأهل إلى المباراة النهائية. وعن تحية فريق الزمالك للأولتراس خلال تواجدهم أمام مقر النادي أمس الجمعة، قال: “مش غريب اننا نطلعلهم على سور النادي.. جاءوا لتشجيعنا وقمنا بتحيتهم وتشجيعهم”.

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