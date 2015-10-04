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تأجيل محاكمة محافظ المنيا الإخواني و24 أخرين بتهمة تعذيب مواطنين

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تأجيل محاكمة محافظ المنيا الإخواني و24 أخرين بتهمة تعذيب مواطنين تأجيل محاكمة محافظ المنيا الإخواني و24 أخرين بتهمة تعذيب مواطنين

محكمة – تعبيرية

أجلت محكمة «جنايات المنيا»، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، محاكمة محافظ المنيا السابق والقيادي الإخواني مصطفى كامل عيسى و24 أخرين، بتهمة التعدي على ناشطيين سياسيين وإحتجازهما بمقر حزب «الحرية والعدالة»، لمشاركتهما في تظاهرات تطالب برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسى، إلى جلسة  5 يناير المقبل لإستكمال سماع شهود الإثبات.

تعود أحداث القضية، إلى تقدم المجني عليهما ببلاغ إلى أجهزة الأمن بتاريخ 27 يونيو 2013، ضد كل من محافظ المنيا السابق مصطفى كامل عيسى، والدكتور ضياء المغازى أمين الحرية والعدالة، وحمدى على سابق وحسين سلطان نائبان برلمانيان وممدوح مبروك عبد الوهاب مدير المكتب الإداري لجماعة «الإخوان»، و20 أخرين بتهمة التربص بهما أمام قسم مطافىء المنيا يوم 25 يونيو عام 2013، والتعدى عليهما وسحلهما واحتجازهما داخل مقر حزب الحرية والعدالة لعدة أيام والتعدي عليهما بالضرب والسحل، قبل سقوط نظام “مرسي” لإعتراضها علي سياسات الجماعة وجمع توقيعات من الموطنين والتوقيع على استمارات تمرد للمطالبة برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي من السلطة.

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