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غرفة عمليات و انعقاد دائم بحُماة الوطن ببني سويف‎

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غرفة عمليات و انعقاد دائم بحُماة الوطن ببني سويف‎ غرفة عمليات و انعقاد دائم بحُماة الوطن ببني سويف‎

أمانة حزب حُماة الوطن

شهدت أمانة حزب حُماة الوطن ببني سويف، اجتماعها الدوري هذا الأسبوع والذي عقد بمقر الحزب ببني سويف، بحضور هيئة المكتب بتشكيلها الجديد وجميع أمناء الأمانات النوعية بالحزب برئاسة عمر أبو خضرة أمين الحزب بالمحافظة.

حيث ناقش الاجتماع أخر المستجدات على الساحة السياسية وما تم إنجازه على أرض الواقع في ملف الانتخابات البرلمانية ودعم مرشحي الحزب حيث يخوض الحزب تلك الانتخابات بخمس مرشحين وهم : نادي ميرة دائرة مركز ناصر، الدكتورالمأمون علي جبر، والدكتور عبدالرحمن برعي دائرة بندر ومركز بني سويف، محمود فهيم دائرة مركز اهناسيا، طاهر قطب المحامي بدائرة مركز ببا.

هذا وقد ناقش الاجتماع كيفية الاستعداد لافتتاح 14 وحدة حزبية قروية في عدد من قرى المحافظة .
> من ناحية أخرى تم مناقشة ملف الاستعداد لانتخابات المحليات وكيفية تأهيل شباب الحزب للدفع بهم لخوض تلك التجربة انطلاقًا من اهتمام الحزب بالشباب والعمل على تأهيله لتولي راية القيادة.

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